Volley B, Titan Services: il derby contro la Sab Heli Rubicone per chiudere la stagione

Sport

Rimini

| 14:58 - 28 Aprile 2021



Serie B/ Titan Services, si chiude col derby

La Titan Services chiude la stagione con il derby contro la Sab Heli Rubicone. Si gioca alle 20.30 di venerdì 30 aprile (e non sabato come al solito) al Pala Casadei di Serravalle. L’obiettivo è evitare il “cucchiaio di legno” dell’ultimo posto in classifica. Per quanto non conti molto (quest’anno, causa pandemia, la Federazione italiana ha bloccato le retrocessioni), è sempre brutto terminare il campionato dietro a tutti. Arbitreranno Alberto Libralesso (1°) e Luca Biasin (2°). “Il campionato sarebbe stato diverso se fosse stato a dodici squadre – spiega coach Stefano Mascetti. -. Dobbiamo essere contenti di quel che abbiamo fatto e che l’anno prossimo saremo ancora in serie B. Il Rubicone è una squadra tosta, che all’andata ci ha nettamente battuto senza che noi riuscissimo a reagire. Per questo credo che i miei giocatori saranno motivati nel voler chiudere bene l’annata. Però, dobbiamo ritrovare una maggiore continuità tecnica che nelle ultime partite è un po’ mancata. Abbiamo avuto degli alti e bassi nell’arco di uno stesso match e su questo dobbiamo migliorare”.

Classifica del girone E2. Querzoli Forlì 28 (10 partite giocate); Geetit Bologna 20 (9); Kerakoll Sassuolo 11 (8); Consar Ravenna 11 (10); Titan Services 6 (9); Sab Heli Rubicone 5 (8).

Prossimo turno. (Recupero 9^ giornata). Venerdì 30 aprile ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Sab Heli Rubicone