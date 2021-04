Novafeltria, sindaco chiarisce sui tamponi: "accuse false dal comitato"

Attualità

Novafeltria

| 14:05 - 28 Aprile 2021

Nel riquadro Stefano Zanchini, sindaco di Novafeltria.

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini risponde al comitato "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria", definendo la nota sui tamponi "falsa e tendenziosa". Nessun cambio di procedura, evidenzia il primo cittadino: "ai sintomatici sospetti Covid il tampone viene fatto a domicilio, mentre i contatti stretti purchè asintomatici possono continuare a fare il tampone in ospedale nell’apposito ambulatorio, con le solite modalità di accesso che garantiscono la massima sicurezza come da protocolli aziendali". Non solo dunque le persone a fine quarantena: "E' falso, o lo si dice per ignoranza, oppure per screditare l’operato dell’Azienda Sanitaria e criticarmi per non essere stato sufficientemente convincente con i vertici aziendali", evidenzia il sindaco Zanchini, che critica il comitato: "Devo constatare che è iniziata la campagna elettorale con un gruppetto di persone che si identifica impropriamente come comitato a difesa dell’ospedale. Comitato del quale anche io e molti altri facevamo parte, ma che da tempo ha perso il suo ruolo e la sua imparzialità, ormai chiaramente schierato e politicizzato". Prosegue il sindaco: "Ancora più triste è constatare che si usi qualsiasi pretesto per screditare il mio ruolo senza pensare che con accuse immotivate e pretestuose si rischia di compromettere alcuni servizi in loco a favore dei nostri concittadini". Zanchini rassicura la cittadinanza, riferendo anche l'implementazione delle sedute vaccinali ("da questa settimana anche a Novafeltria e per tutta la Valmarecchia si effettueranno quotidianamente"). Dopodomani (Venerdì 30 aprile) sarà inoltre convocato il periodico tavolo sanitario tra l'Ausl e i sindaci, "a dimostrazione che è sempre alta l’attenzione e il dialogo sull’operatività dell’ospedale di Novafeltria e sui servizi distrettuali". Relativamente all'ipotesi di un "drive through" a Novafeltria, è un'ipotesi impercorribile: "è un sistema utilizzato per i grandi numeri, molto oneroso e quindi non sostenibile".