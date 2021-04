Coronavirus Rimini: 62 nuovi casi, nessun decesso e ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 16:22 - 28 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 28 aprile 2021.



In Provincia di Rimini registrati 62 nuovi casi di contagio, 32 sintomatici e 30 asintomatici, il 9,66% dei contagi regionali. Rimangono 20 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nessun nuovo decesso. Nei primi tre giorni della settimana i contagi sono stati 207, media di 69 contagi al giorno (lieve calo rispetto alla la scorsa settimana).



In regione su 29.609 tamponi effettuati, 642 nuovi positivi (tasso di positività 2,1%). Comunicati 2874 guarigioni e 23 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250 (+4, 0,55%), 1.790 quelli negli altri reparti Covid (-43, 3,93%). I casi attivi sono 45.545 (-2.255), 43.505 le persone in isolamento domiciliare, il 95,52% del totale dei casi attivi.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA da inizio epidemia* 22.839 a Piacenza (+18 rispetto a ieri, di cui 12 sintomatici), 25.964 a Parma (+37, di cui 20 sintomatici), 44.416 a Reggio Emilia (+103, di cui 53 sintomatici), 62.567 a Modena (+53, di cui 24 sintomatici), 78.490 a Bologna (+129, di cui 88 sintomatici), 12.262 a Imola (+25, di cui 10 sintomatici), 22.504 a Ferrara (+58, di cui 21 sintomatici), 29.071 a Ravenna (+78, di cui 53 sintomatici), 15.868 a Forlì (+59, di cui 42 sintomatici), 18.450 a Cesena (+20, di cui 16 sintomatici) e 34.640 a Rimini (+62, di cui 32 sintomatici).



* Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 3 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 giudicato non Covid-19.