Coronavirus Rimini: dati comune per comune. Calano i casi attivi e i nuovi contagi

| 13:32 - 28 Aprile 2021

Bollettino Provincia di Rimini, settimana dal 19 al 25 aprile 2021.



La settimana 19-25 aprile in Provincia di Rimini, fa registrare un calo dei casi attivi, da 1698 a 1320 (-370) e un calo dei nuovi contagi, da 627 a 525 (-102). Calo dei casi attivi anche nella città di Rimini, da 812 a 563 (-249), il 42,7% del totale dei casi attivi di tutta la Provincia. Tra le città con più nuovi casi Rimini (214), Riccione (84), Santarcangelo di Romagna (30), Bellaria (29), Cattolica (28), Verucchio (27), Misano Adriatico (22), Montefiore Conca (19), Novafeltria (16), Coriano (14). Non hanno casi attivi: Gemmano, Montegridolfo, Sant'Agata Feltria, Saludecio.



CASI ATTIVI 1320



Bellaria Igea Marina 70 casi attivi (-1)

Casteldelci 1 (=)

Cattolica 60 (=)

Coriano 67 (-30)

Maiolo 6 (+1)

Misano Adriatico 41 (-9)

Mondaino 3 (-2)

Montefiore Conca 19 (+13)

Montescudo-Monte C. 42 (-8)

Morciano di Romagna 15 (-8)

Novafeltria 43 (+1)

Pennabilli 7 (-2)

Poggio Torriana 40 (-7)

Riccione 95 (+6)

RIMINI 563 (-249)

San Clemente 12 (-9)

San Giovanni in Marignano 24 (-28)

San Leo 34 (+4)

Santarcangelo di R. 124 (-30)

Talamello 6 (-5)

Verucchio 48 (-11)



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020)



Rimini 484 (+4)

Riccione 131 (+1)

Santarcangelo di Romagna 62 (+2)

Cattolica 58

Bellaria Igea Marina 52 (+2)

Misano Adriatico 33 (+2)

Morciano 27

Coriano 26

Poggio Torriana 24 (+1)

San Giovanni in Marignano 23

Verucchio 22

Novafeltria 22 (+1)

Saludecio 16

Montescudo Monte Colombo 15

San Clemente 11

Pennabilli 10

San Leo 9

Mondaino 6

Sant'Agata Feltria 6 (+1)

Montefiore Conca 4

Casteldellci 3

Gemmano 3

Montegridolfo 3

Talamello 1

TOTALE: 1051 (+14)