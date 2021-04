Coronavirus San Marino: un nuovo caso, 4 le persone rimaste in terapia intensiva In ospedale 10 ricoverati, in totale 72 casi attivi

Attualità Repubblica San Marino | 14:43 - 28 Aprile 2021 Bollettino Covid San Marino 28 aprile 2021.

A San Marino un solo caso di contagio al Sars-CoV-2 registrato su 155 tamponi: la curva epidemiologica sul Monte Titano continua a scendere, con altre 11 guarigioni e 72 casi attivi. In ospedale rimangono ricoverate dieci persone, ma due passano dalla terapia intensiva al reparto Covid (i ricoverati in questi reparti sono rispettivamente 4 e 6).



Sul fronte vaccinazioni, il totale delle persone vaccinate con seconda dose rimane 8661: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 857 prime dosi (totale 19.091).



< Articolo precedente Articolo successivo >