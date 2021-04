DIRETTA TESTUALE Calcio D Seravezza - Rimini 1-0

Sport

Rimini

| 15:19 - 28 Aprile 2021

Diretta testuale Seravezza - Rimini.

RISULTATO: 1-0



SERAVEZZA (4-3-3): Vené - Ferrante D., Ferrante L., Maccabruni, Bedini - Bertoletti, Grassi, Granaiola - Bongiorni, Vanni, Podestà.

in panchina: Biagioni, Moussafi, Ricci, Vannucci, Saporiti, Kozlov, Bagnai, Fantini, Satti.

All. Vangioni

RIMINI (3-5-2): Scotti - Manfroni, Nanni, Pupeschi - Arlotti, Gomis, Ricciardi, Sambou, Ceccarelli - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Adorni, Giua, Viti, Pari, Lugnan, Simoncelli, Casolla, Pecci, Diop.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (assistenti: Salvatori di Tivoli e Gervasoni di Bergamo)

RETI: 18' Vanni.

AMMONITI: Ricciardi.

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 15



Mastronicola rilancia Ceccarelli nell'undici titolare (fuori Pecci), per il resto confermate le indiscrezioni della vigila con il rientro di Vuthaj.



Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini bianchi e calzettoni rossi. Seravezza in divisa a scacchi verdeblu, rifiniture bianche, calzoncini e calzettoni blu.



PARTITI!

1' Podestà sulla sinistra mette un pallone insidioso verso il secondo palo, l'arbitro fischia fallo in attacco su Pupeschi.



13' Il primo ammonito della gara è Ricciardi, per un intervento in tackle in vistoso ritardo.



14' Velenosa punizione mancina dai 25 metri di Grassi, il rasoterra si spegne a lato alla sinistra di Scotti, comunque sulla traiettoria.



18' GOL SERRAVEZZA. Meritato vantaggio dei locali, che capitalizzano una netta superiorità tattica. Podestà crossa rasoterra dalla sinistra e Vanni trova il tap in vincente sottoporta.