Santarcangelo, 60 ballerini in una performance di danza al parco

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:00 - 28 Aprile 2021

Un precedente flashmob di danza a Rimini - Foto Valerio Zanotti.

Performance di danza domenica 2 maggio al parco Clementino di Santarcangelo. Protagonisti sessanta adolescenti di sei diverse scuola di danza della provincia di Rimini. “Incursioni illegali di danza” è il titolo dell'appuntamento che andrà in scena dalle ore 16. L'intenzione è di portare all’attenzione di pubblico e istituzioni, attraverso una performance, “la propria fragilità, vitalità e il bisogno di esserci e stare insieme a prescindere da questo infausto momento e tutti i limiti che impone” spiegano gli organizzatori, la Sda Danza Uisp Rimini.

“La concomitanza di didattica a distanza e preclusione della pratica artistica – sportiva” dicono gli organizzatori “è stata per molte ragazze e ragazzi un cambiamento talmente drastico dell’incedere quotidiano da smarrire i loro stessi obiettivi di vita, speranze e sogni, cui nessuna istituzione ha potuto rispondere o lenire in alcun modo.”

L’azione sarà accompagnata musicalmente dal polistrumentista Donatello Angelini e dal chitarrista Diego Celentano.

Le scuole che parteciperanno all’azione collettiva: Accademia Antonella Bartolacci; B-You; New Grafic Ballet; OFF ART; Scuola Di Balletto di Rimini; SpazioCorpo.