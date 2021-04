Cosa fare dopo il diploma, riprendono a Rimini i laboratori per studenti

Attualità

Rimini

| 10:12 - 28 Aprile 2021

Immagine di repertorio.

Riprendono le attività dell’iniziativa “Domani... Io? Percorsi Post Diploma” con 5 laboratori di approfondimento rivolti agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Rimini. Una mappa per orientarsi fra i possibili percorsi di scelta al termine della scuola superiore.

Gli incontri si propongono di indagare i possibili percorsi di scelta dopo il diploma di Stato e rappresentano uno strumento utile in questo delicato periodo che stanno attraversando gli adolescenti e l’intero mondo della scuola. Si ritiene importante in un momento storico in cui le relazioni e i confronti si sono ridotti, fornire un ulteriore ‘luogo’ di informazione e di scambio rivolto agli studenti del IV e V anno delle scuole di II grado. In tale contesto il progetto “Domani... Io? Percorsi Post Diploma” rappresenta un contributo alla costruzione di una mappa completa delle opportunità esistenti, per confrontarsi con esperti e progettare il proprio futuro con consapevolezza e motivazione.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto di orientamento scolastico denominato “Scegliere Attivamente”, giunto al terzo anno e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, frutto di una collaborazione che vede in prima linea la Provincia di Rimini - Ufficio Istruzione e Scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, la Camera di Commercio della Romagna, la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini ed i numerosi partners che ne fanno parte.

I laboratori proposti in modalità on line sono a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria; per ogni laboratorio è richiesta l’iscrizione individuale almeno un giorno prima della data di inizio; è possibile iscriversi a più laboratori, il numero massimo di partecipanti previsto è di 25 iscritti. I laboratori propongono una partecipazione attiva, attraverso esercitazioni pratiche e un continuo confronto con i conduttori. I laboratori sono articolati in 2/3 incontri, ognuno dei quali ha una durata di 2 ore.

Tutti i laboratori si svolgeranno nel periodo tra fine aprile e maggio 2021 in orario pomeridiano,

Link per iscrizione e programma completo.

Consulta il progetto “Scegliere Attivamente”



Studenti e docenti possono inoltre proporre argomenti e temi da approfondire, al fine di collaborare alla progettazione delle future attività, inviando una email a eventi@scegliereattivamente.it o telefonando al 328 4688033.