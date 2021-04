Accordo sul coprifuoco, sarà rivisto a metà maggio: "Valutare in base a contagi e vaccini"

Attualità

Nazionale

| 08:26 - 28 Aprile 2021

A metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco.

Intesa nella maggioranza sulle aperture: a metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco. D'accordo anche Lega e Renzi che avevano attaccato il limite alle 22. In base alla risoluzione delle forze di governo, si farà una nuova valutazione in base all'andamento di contagi e vaccini. Bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per abolire l'obbligo di tornare a casa alle 22. Tornano a scendere i contagi da coronavirus in provincia di Rimini, ieri 49 casi e un decesso. Si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva, che fa arrivare il numero complessivo a 20 posti letto occupati nel reparto: quello riminese è l'unico dato in crescita in Emilia Romagna.