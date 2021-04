Un quadro di una studentessa di Rimini donato all'assemblea legislativa regionale

Attualità

Rimini

| 17:42 - 27 Aprile 2021

La consegna del quadro a Emma Petitti.



Si intitola significativamente "Libertà" e nasce dal lavoro degli studenti dell'ITSS "O. Belluzzi – L. da Vinci" di Rimini nell'ambito del progetto "Le imprese delle donne". È il quadro che oggi (martedì 27 aprile) è stato donato alla Regione-Emilia Romagna affinché possa diventare un simbolo visivo e di memoria per non abbandonare la lotta contro la discriminazione di genere. L'associazione Cambia-Menti, partner del Progetto "Le imprese delle donne", insieme ai rappresentanti dell'istituto ha consegnato il quadro alla presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti.



Il quadro è stato dipinto da Martina Casadei, studentessa del Liceo "Serpieri", per uno dei due videoclip realizzati dai ragazzi del "Belluzzi-Da Vinci", Loris Ferola, Giancarlo Pensierini, Eloi Ricci, Andrea Mularoni, Federico Freddo, Giulio Paesani, Davide Casadei, Alan Rusi, Enea Tamanti e Mattia Mularoni. Sotto la guida dei rappresentanti di Cambia-Menti, della docente Sabrina Venturi e del videomaker Tommaso Cicognani dello studio 3doublesound, gli studenti hanno scritto la sceneggiatura e realizzato i video.



I videoclip sono visibili sulle pagine Facebook "Le Imprese delle donne", "Cambia-Menti" e sulle pagine dei partner del progetto.