Nuova area giochi per la scuola dell'infanzia Mariotti di Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 17:31 - 27 Aprile 2021

Scuola Mariotti di Morciano.



Una nuova area giochi più sicura e adatta alle nuove esigenze legate alle esigenze in materia di norme anti-Covid. Alla luce della recente ripartenza delle scuole anche nella Regione Emilia-Romagna, il Comune di Morciano di Romagna ha finanziato una serie di lavori di manutenzione e miglioramento dei plessi scolastici morcianesi. Complessivamente il Comune ha deciso di mettere in campo 67mila euro: 50mila euro serviranno, in prima battuta, alla tinteggiatura di tutti gli edifici scolastici del territorio, secondo il programma stabilito dal servizio Lavori pubblici. Ulteriori 17mila euro serviranno al completamento della nuova area giochi nella scuola dell'infanzia 'Mariotti', mediante la posa in opera di ulteriore pavimentazione antitrauma in gomma colata, rendendo fruibile un'altra area del giardino al fine di favorire il distanziamento sociale in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19.