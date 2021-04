VIDEO Cocoricò: una raccolta fondi per allestire un museo sul tempio della musica elettronica

Attualità

Riccione

| 16:55 - 27 Aprile 2021

Il tempio della musica elettronica cambia volto: la nuova gestione del club sui colli di Riccione, Enrico Galli e Antonella Bonicalzi, guarda al futuro e progetta la riapertura con la campagna di crowdfunding su ‘Produzioni dal basso’ (piattaforma di raccolta fondi online). Si cercano risorse per ultimare la ristrutturazione del locale, ma anche da investire nel ‘Museo discocratico’ (Mudi), il primo in Italia ospitato da una discoteca.





“E’ stato un periodo drammatico, siamo fermi da oltre un anno, non abbiamo notizie né date per programmare una riapertura – così Enrico Galli -. Il periodo di inattività ci ha portato inevitabilmente a doverci inventare qualcosa, abbiamo pensato quindi al Mudi, una realtà unica. Per sostenerci abbiamo pensato ad una campagna di crowdfunding particolare”.



IL CROWDFUNDING “CON GADGET-PREMIO UNICI”





In palio per i sostenitori ci sono “premi irripetibili nella loro unicità” come la possibilità di vedere il proprio nome inciso sul nuovo ‘Wall of fame’ del Cocoricò e un golden ticket che varrà da abbonamento a vita alle serate del locale. “Non avevo voglia di prendere solo le donazioni, non volevo solo chiedere – spiega Galli - allora abbiamo pensato a degli oggetti iconici che rappresentano il Cocoricò, unici, che verranno regalati a chi sosterrà il progetto”.

L’obiettivo messo in piattaforma è di 450mila euro, ma grazie al tipo di campagna detta “raccogli tutto” i sostenitori riceveranno le reward a partire dal trentesimo giorno dal termine della campagna in ogni caso, anche se la cifra prefissata in piattaforma non sarà raggiunta.



IL MUDI



Il Cocoricò sente la responsabilità di ispirare le menti della clientela del locale, la cui affluenza è prevalentemente giovanile. Gli spazi sotto la Piramide ospiteranno varie forme d’arte (videoarte, performance live, musica, pittura, scultura, fotografia, teatro e cinema). “Il Mudi all’interno del locale, sarà, di volta in volta compatibile con le serate – spiega Galli – con installazioni in simultanea con lo spettacolo. Ovviamente organizzeremo anche eventi “spot” diurni al museo”.



Il Mudi inviterà giovani artisti italiani a presentare i propri progetti, al fine di valorizzare i giovani talenti del panorama nazionale. Il Museo Digitale sarà un’esperienza immersiva nel mondo della NFT art e dell’ arte 3D. Il Cocoricò si farà vetrina per dare visibilità a giovani artisti che così potranno mostrare attraverso anche una modalità online il proprio lavoro a tutti.



TORNARE AL TEMPIO



L’idea di partenza degli organizzatori, sotto la guida dei nuovi gestori Enrico Galli e Antonella Bonicalzi, è di inserirsi nella tradizione che dalla fine degli anni ‘80 ha visto sotto la Piramide i più dirompenti show di arte performativa. “L’entusiasmo è tantissimo, me lo immagino come un grande evento, perché è tanta la voglia di divertirsi. Tutto però dipenderà dalle regole per l’emergenza sanitaria, si spera di aprire nelle condizioni migliori”.

“Io ci credo più di prima, sono carico e ottimista, abbiamo tantissime novità, studiate attentamente, amo il mio lavoro, in questo progetto ci credo tantissimo, quindi portiamo pazienza e attendiamo di poter finalmente riaprire”.



Maria Assunta (Mary) Cianciaruso