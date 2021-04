Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti con la Nazionale Cantanti a Cattolica

Sport

27 Aprile 2021

Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti con la maglia della Nazionale Cantanti.

Saranno Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti, i due presidenti che ne hanno contrassegnato la storia, a guidare dal 3 al 6 Maggio il ritiro della Nazionale Cantanti all’interno dello Stadio Calbi di Cattolica. La preparazione degli artisti, che avverrà nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, si svolgerà in vista della 30esima edizione della Partita del Cuore, in programma all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 25 Maggio. Queste giornate sono organizzate grazie alla collaborazione tra il Comune di Cattolica, la Cattolica Academy e la stessa Nazionale Italiana Cantanti in collaborazione con lo sponsor tecnico Givova, che da anni condivide progetti e valori. La Nazionale dei cantanti trova spazio anche nella nuova collezione di figurine Panini “Calciatori 2021” che gli ha dedicato una apposita sezione del proprio album. “Siamo orgogliosi di ospitare questi grandi artisti – spiega la Vicesindaco ed Assessore allo Sport, Nicoletta Olivieri - e ci lusinga che abbiano scelto la nostra città ed il nostro impianto calcistico per prepararsi al meglio per il loro evento benefico. D’altra parte dispiace, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, non poter riservare loro l’abbraccio dei fan. Ma siamo convinti che il seguito mediatico del ritiro a porte chiuse sia comunque per Cattolica un'importante vetrina”.