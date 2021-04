Basket B, RivieraBanca sfida la corazzata Chiusi dell'ex Crabs Bortolin (ore 18)

Sport

Rimini

| 16:31 - 27 Aprile 2021

Un time out di Rimini (foto De Luigi).

Mercoledì alle ore 18 RivieraBanca affrnta al Flaminio il San Giobbe Chiusi, recupero della terza giornata del girone A. Chiusi ha 28 punti – due in più di Rimini - e causa Covid deve recuperare cinque gare. La sua striscia è di nove vittorie su nove in trasferta e di cinque hurrà su sette gare in casa.

Coach Massimo Bernardi, cosa dobbiamo aspettarci dalla partita contro Chiusi? Come dovrà affrontare RivieraBanca questa sfida?

"Io e tutti quanti i ragazzi vogliamo e ci aspettiamo un'altra partita come quella di domenica. Abbiamo la consapevolezza di poter fare l'ultimo salto di qualità perchè le partite contro Livorno ed Ozzano sono state giocate bene per metà, due quarti una e due quarti l'altra, e così non è sufficiente per vincere le partite: bisogna essere tosti e determinati in difesa come abbiamo fatto domenica per 40', dobbiamo essere molto concreti e di sostanza in difesa. San Miniato è una squadra diversa da Chiusi che è più strutturata, fatta per vincere il campionato: ha dei giocatori molto bravi, esperti ed alti, non hanno quel fugore agonistico che ha San Miniato. A maggior ragione ancora di più in questa partita dobbiamo mettere noi l'intensità in campo."

A prescindere dalla posizione in classifica di fine campionato, le partite contro Chiusi, Livorno e San Miniato saranno prese come riferimento per capire il livello della squadra?

"La cosa importante siamo noi, la nostra fiducia e consapevolezza di giocare in un certo modo: abbiamo fatto credo un definitivo salto di qualità dopo la sconfitta contro Ozzano, c'è la consapevolezza da parte di tutto il gruppo che ce la possiamo giocare con tutti, da Livorno a Chiusi, San Miniato ed Omegna. L'importante è essere molto coesi e determinati in difesa dove l'errore di un compagno può succedere, ma se un compagno sbaglia difensivamente voglio vedere l'area piena di quattro giocatori: un muro invalicabile e poi tutte le successive rotazioni ed i recuperi. Bisogna assolutamente difendere come abbiamo difeso nei primi due quarti contro Livorno e tutta la partita contro San Miniato."

L’AVVERSARIO Chiusi è una squadra costruita per salire in serie A2 e salita la scorsa estate dalla serie C Gold dopo essere entrata nel Progetto Reyer Venezia, polo cestistico che conta ben 31 società in Italia e che vede come punta dell’iceberg l’Umana allenata da Walter De Raffaele in serie A1. Chiusi ha fino ad ora rispettato i pronostici vincendo il girone A2 davanti a San Miniato, continuando poi a mantenere la vetta della classifica anche nell’A, dovendosi però fermare nelle ultime settimane a causa del Covid che l’ha messa in quarantena dal 27 marzo fino a mercoledì 7 aprile. Uno stop che non le ha permesso di partecipare alla Final Eight di Coppa Italia tenutasi a Cervia nel week end di Pasqua.

Il coach è Giovanni Bassi, nella scorsa stagione in B a Palermo, il roster un mix di esperienza e di qualità con tanti giocatori che vantano un lungo passato anche in serie A2. Sotto canestro da osservare l’argentino Matias Bortolin, cresciuto nel settore giovanile dei Crabs Rimini e vincitore nel 2013 della medaglia di bronzo con la nazionale maggiore argentina nella FIBA Americas Championship.