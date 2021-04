Covid: San Marino vaccina a pagamento i residenti o soggiornanti con medico in Italia

Attualità

14:39 - 27 Aprile 2021

Dalla giornata di oggi (martedì 27 aprile) a San Marino è stata estesa la possibilità di accedere alla vaccinazione anti-Covid-19 per i residenti o soggiornanti sulla Repubblica del Titano che non hanno attivato l’assistenza sanitaria con l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Non si tratta dei lavoratori frontalieri in senso stretto, ma di colore che hanno mantenuto l’assistenza in un altro paese o in possesso di assicurazione sanitaria.



La vaccinazione per tali categorie sarà a pagamento, al costo di 50 euro complessivi. Previste due date per effettuare la prima vaccinazione per le persone rientranti in tale categoria: martedì 4 maggio e lunedì 10 maggio.



Come per tutte le prenotazioni precedenti, è altamente consigliato l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”, oppure raggiungibile direttamente digitando l’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4.



Per prenotare è comunque disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905).