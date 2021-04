Evade dai domiciliari e continua a spacciare: "caccia" a un 35enne

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 27 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Agli arresti domiciliari, ha continuato a spacciare e inoltre ha fatto perdere le sue tracce, non facendosi trovare in casa, al momento del controllo. A Rimini sono in corso le ricerche di un 35enne straniero, denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per evasione: l'uomo è stato tenuto sotto osservazione della squadra giudiziaria della polizia Municipale, insospettita dal via vai di tossicodipendenti dalla sua abitazione di Santa Giustina. Quando è scattato il blitz, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad aprire la porta divcasa sono stati alcuni familiari, ignari dell'attività di spaccio. Nella stanza del 35enne, in mansarda, la Polizia ha rinvenuto il materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, 20 grammi di cocaina e uno di hashish. Sostanze stupefacenti che erano nascoste fra il divano e il tavolo, in parte già confezionate e pronte alla vendita e in parte trovate in forma di pezzo unico da suddividere.