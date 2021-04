Santarcangelo, in consiglio comunale mozione su sicurezza del lago del parco Powell

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 27 Aprile 2021

Municipio di Santarcangelo.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per le ore 18,30 di giovedì 29 aprile in videoconferenza e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito https://santarcangelo.civicam.it. Dopo i preliminari di seduta, l’assessore a Bilancio e tributi Emanuele Zangoli presenterà la modifica al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, mentre a seguire l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti illustrerà la proposta di variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo di adeguamento della fognatura mista in via della Pace.



L’assessore a Scuola e servizi educativi, Angela Garattoni, presenterà al Consiglio l’integrazione del Comune di Verucchio alla convenzione tra i Comuni di Santarcangelo e Poggio Torriana per la gestione in forma associata della Comunità Educativa Territoriale, mentre l’assessore ai Servizi demografici e al welfare, Danilo Rinaldi, illustrerà lo schema di convenzione per il servizio associato di statistica presso l’Unione di Comuni e l’ordine del giorno della Giunta comunale per una legge nazionale sulla non autosufficienza.



Tre le mozioni che saranno presentate a conclusione della seduta: le prime due, proposte dal gruppo Lega Salvini premier Romagna, riguardano la messa in sicurezza del lago presente all’interno del parco “Baden Powell” (consigliere Gabriele Stanchini) e la pubblicizzazione del 5 per mille a favore del Comune di Santarcangelo da destinare ai servizi sociali (consigliera Jennifer Serra). I consiglieri di maggioranza Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo), Paola Donini (Partito Democratico) e Patrick Francesco Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) presenteranno infine la mozione per il superamento delle disuguaglianze e del digital divide.



L’ordine del giorno integrale del Consiglio è pubblicato sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.