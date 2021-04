Riccione: genitori non pagheranno un mese di rette di asili e scuole materne

Attualità

Riccione

| 13:19 - 27 Aprile 2021

Per contenere l'emergenza epidemiologica le attività dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali sono state sospese nel periodo dall'8 al 31 marzo inclusi, per cui l'amministrazione comunale di Riccione ha deciso di esonerare le famiglie dal pagamento delle tariffe attualmente vigenti, per quel periodo di tempo. "Una decisione presa per non aggravare il bilancio familiare in un momento di emergenza", ha detto l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra. L'amministrazione comunale evidenzia che le minori entrate per il bilancio comunale saranno compensate dai fondi per le zone rosse.