Post Covid, il BekyBay riparte: sarà un grande "villaggio" per musica e sport

| 13:09 - 27 Aprile 2021

BekyBay in un'immagine pre epoca Covid.

Saranno Hub Music Factory e Lp Rock Events a gestire il BekyBay di Bellaria Igea Marina per i prossimi sette anni. Lo annunciano le due agenzie in una nota. Già dell'estate 2021, nel rispetto delle norme anti Covid, BekyBay diventerà un grande "villaggio" con campi sportivi, zona relax, spazio ristorazione con la possibilità di fare aperitivi sulla spiaggia. All'interno di esso saranno anche organizzati eventi musicali: in pratica, un "polo del divertimento" su un'area di oltre 3500 mq, più il parcheggio, in un'area a forte vocazione turistica. Tiziana Seregni, di Hub, esprime l'ambizione di rendere il BekyBay un punto di riferimento, per l'intrattenimento non solo serale, a livello internazionale: "Vediamo il BekyBay come uno spazio sempre aperto al pubblico, ai giovani ed alle famiglie, un vero e proprio riferimento per gli amanti della beach life".