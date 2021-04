In preda alla droga, esplode la sua ira contro la moglie e aggredisce i Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 12:39 - 27 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Nella tarda serata di ieri (lunedì 26 aprile) i Carabinieri di Riccione sono intervenuti in viale Romagna, a seguito delle segnalazioni al 112 sulle urla di una donna, aggredita verbalmente da un uomo. Si trattava di un litigio tra moglie e marito, un pregiudicato napoletano di 35 anni: questi, in stato di alterazione da abuso di stupefacenti, alla vista dell'auto dei Carabinieri ha dato in escandescenze, aggredendoli a calci e schiaffi, prima di essere bloccato. E' stato quindi arrestato per le ipotesi di reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il diverbio con la moglie, hanno appurato i militari, era scoppiato per futili motivi.