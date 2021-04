Cantieri a Miramare, preoccupazione per l'estate: "Sospendete i lavori"

Attualità

Rimini

| 12:28 - 27 Aprile 2021

Cantiere nuovo lungomare di Rimini (foto di repertorio).



Cantiere ancora in corso a Miramare, la preoccupazione dei cittadini. Si fa portavoce di queste considerazioni Marzio Pecci, consigliere comunale della Lega. "Il Parco del Mare nel suo progetto originario è fallito e così anche per il lungomare Spadazzi, a Miramare, l'amministrazione comunale ha provveduto a sostituirlo con l' arredo urbano. Purtroppo il cantiere per tale opera è ancora in corso e si prevede che durerà tutta l'estate per cui i cittadini della zona sono molto preoccupati per le loro attività", scrive Pecci in una nota stampa.



Le periferie, dice Pecci, hanno sempre la strada in salita: "questa volta chiediamo al Sindaco, che è il titolare della delega per il turismo, per una volta sola, di pensare alle difficoltà economiche dei nostri operatori e di agevolarli nella gestione delle loro attività e di rinunciare alla propaganda elettorale e di sospendere i lavori dal 15 maggio al 15 settembre".



Lavori in corso, cantieri aperti e limitazioni imposte dalla pandemia, aggravano "la già precaria situazione economica delle imprese balneari. Occorre, dunque, che l'amministrazione acceleri la conclusione delle opere entro il 15 maggio affinché l'apertura degli alberghi e degli stabilimenti balneari possa avvenire nel miglior ordine possibile ed assicurare ai primi ospiti la migliore accoglienza".



La data del 15 maggio permetterebbe di presentare una città al meglio e ordinata: "significherebbe competere con la concorrenza delle isole della Grecia e delle città della costa della Spagna la cui promozione, per l'estate 2021, è iniziata da tempo mentre noi continuiamo a discutere sul coprifuoco".