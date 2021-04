Accompagnare i figli a scuola senza auto, l'invito del Comune di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:09 - 27 Aprile 2021

Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli,.

Due settimane in cui rinunciare il più possibile all’utilizzo dell’auto per condurre i bambini a scuola: questo l’aspetto più significativo dell’adesione, da parte dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli istituti scolastici comprensivi “Bellaria” e “Igea”, al progetto “Siamo nati per camminare”.



A partire da ieri (lunedì), per tutta la settimana in corso e durante la prossima (quindi fino all’8 maggio) i ragazzi delle classi coinvolte, sia primarie che secondarie di primo grado, integreranno questo importante impegno delle loro famiglie con focus e attività in aula.



Obiettivo del progetto, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli, “sensibilizzare i più piccoli e i genitori a buone pratiche in tema di ambiente e sostenibilità, ma anche valorizzare l’attività motoria quale leva di benessere e socializzazione, fondamentale anche nella creazione di relazioni e amicizie. Con aspetti estremamente concreti”, sottolinea, “a partire dalla diminuzione delle polveri sottili e delle emissioni, apprezzabile fin da subito in prossimità degli ingressi delle scuole, con i bambini che saranno chiamati a registrare giornalmente la modalità utilizzata per recarsi a scuola: le classi più virtuose in questo senso verranno premiate, a livello regionale e anche a livello locale nel contesto del gala degli studenti in programma a Bellaria Igea Marina alla fine dell’anno scolastico.”



“Siamo nati per camminare” è un progetto promosso dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE, che coordina la Rete Regionale dei CEAS. “Oltre alle iniziative di sensibilizzazione all’impegno richiesto alle famiglie, parte integrante del progetto”, aggiunge l’Assessore, “è il coinvolgimento degli stessi enti locali, la promozione e la valorizzazione delle esperienze virtuose nate nei singoli territori. A tal proposito, merita di essere sottolineato il grande lavoro svolto dai nostri volontari con il progetto Piedibus, frutto a Bellaria Igea Marina della collaborazione tra Proloco Bellaria Igea Marina APS e Amministrazione Comunale. Avviato di recente, ha già fatto registrare grande apprezzamento per ciò che rappresenta e offre ai ragazzi: un accompagnamento a piedi degli alunni da un luogo di ritrovo fino al singolo plesso scolastico e viceversa”, conclude, “un modo divertente, salutare e sostenibile per vivere il tragitto casa-scuola.”