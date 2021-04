Coronavirus Rimini: 49 nuovi casi, +1 terapie intensive e un decesso

Attualità

Rimini

| 16:16 - 27 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 27 aprile 2021.



In Provincia di Rimini registrati 49 nuovi casi di contagio, 17 sintomatici e 32 asintomatici, il 6,8% dei contagi regionali. Cresce a 20 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e si registra il decesso di una 92enne. Nei primi due giorni della settimana i contagi sono stati 145, media di 72,5 contagi al giorno (in linea con la scorsa settimana).



In regione 723 nuovi casi, su un totale di 30.756 tamponi, 1418 nuove guarigioni e 19 decessi. I casi attivi sono 47.803 (-714), 45.724 (-664) le persone in isolamento domiciliare, il 95,7% dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 246 (-22), 1.833 quelli negli altri reparti Covid (-28), rispettivamente lo 0,5% e il 3,8% dei casi attivi.



DATI PROVINCIA PER PROVINCIA* 22.821 a Piacenza (+54 rispetto a ieri, di cui 34 sintomatici), 25.927 a Parma (+42, di cui 25 sintomatici), 44.313 a Reggio Emilia (+100, di cui 51 sintomatici), 62.514 a Modena (+118, di cui 78 sintomatici), 78.363 a Bologna (+193, di cui 124 sintomatici), 12.238 casi a Imola (+15, di cui 11 sintomatici), 22.446 a Ferrara (+21, di cui 8 sintomatici), 28.993 a Ravenna (+46, di cui 26 sintomatici), 15.809 a Forlì (+41, di cui 35 sintomatici), 18.430 a Cesena (+44, di cui 37 sintomatici) e 34.578 a Rimini (+49, di cui 17 sintomatici).

* Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 6 casi, di cui 5 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.