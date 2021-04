Attualità

Repubblica San Marino

14:02 - 27 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 27 aprile 2021.



A San Marino tre nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 riscontrati su 197 tamponi e casi attivi sotto quota 100: sono 88, con 78 persone in isolamento domiciliare (l'88,6% dei casi attivi) e 10 ricoverate in ospedale (11,4%). Crescono i ricoveri in terapia intensiva, da 5 a 6, ma calano quelli nel reparto Covid, da 8 a 4. Sul fronte vaccinazioni, 18.234 le persone vaccinate con prima dose, 8661 con la seconda. Ieri (lunedì 26 aprile) 856 prime dosi e 4 secondi dosi.