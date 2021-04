Final Eight futsal, il Falconara vince la Coppa Italia femminile: 5-1 alla Lazio nella finale di Rimini

Sport

Rimini

| 08:59 - 27 Aprile 2021

Finale al femminile dell’Rds Stadium.

Come Titi, così Taty. La Final Eight di Rimini unisce la Serie A maschile con quella femminile nel segno di due campionissimi che rendono il futsal uno sport meraviglioso. Ieri Borruto, oggi Tatiane Debiasi Croceta, domani le Marche si sveglieranno a decantare le lodi di due squadre regine di Coppa Italia, entrambe per la prima volta. Dopo l’Italservice Pesaro dell’asso argentino, infatti, ecco il Città di Falconara della stella brasiliana. Che brilla di luce propria nella finale al femminile dell’Rds Stadium: le imbattute Citizens s’impongono 5-1 sulla Lazio, conquistando l’ambito trofeo in una gara quasi senza storia.



CRONACA Si parte con ritmi sostenuti e un’occasione per parte, poi sale in cattedra Taty e la finale prende una piega ben definita. Nona prima punta poi salta Vanessa, appoggia al centro dell’area per il comodo tocco vincente proprio della numero 4. Che non si accontenta: partecipa anche in occasione del 2-0 di Marta, quindi s’inventa un capolavoro balistico da distanza siderale: palla sotto l’incrocio dei pali strappa applausi e 3-0 all’intervallo. Una Lazio vogliosa di rientrare in partita nella ripresa, ma il 4-0 matura su una delle ripartenze marchigiane, avviata da Marta e conclusa da Guti. Chilelli inserisce Vanessa portiere di movimento, ma ormai la finale è andata. Guti cala il pokerissimo infilando Mascia con una puntata all’angolino. La Lazio il gol lo merita e lo mette a segno con Siclari. Finisce 5-1, inizia la festa del Falconara di Taty.



MVP E MIGLIOR PORTIERE Al termine della gara il Falconara si prende anche tutti i premi individuali: Taty è stata eletta MVP della Final Eight di Coppa Italia, mentre Angelica Dibiase votata miglior portiere della quattro giorni riminese.



UNDER 19 FEMMINILE La giornata di festa di una Final Eight a forti tinte rosa si apre con il successo del Florida, prima storica formazione di futsal ad aggiudicarsi la neonata Coppa Italia Under 19 Femminile. Le ragazze di Maurizio Blasetti e Alessia Valendino superano 7-1 l’Accademia Calcio Bergamo, rivelazione della competizione.





IL TABELLINO

LAZIO-CITTÀ DI FALCONARA 1-5 (0-3 p.t.)

LAZIO: Mascia, Barca, Beita, Taninha, Vanessa, Siclari, Fernandes Balardin, Buzignani, Pinheiro, D’Angelo, Grieco, Tirelli. All. Chilelli

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Pereira, Dal’Maz, Guti, Marta, Nona, Blenkus, Giuliani, Ferrara, Marcelli. All. Neri

MARCATRICI: 12’13” p.t. Taty (F), 14’15” Marta (F), 14’24” Taty (F), 8’14” s.t. Guti (F), 15’23” Nona (F), 17’46” Siclari (L)

AMMONITE: Beita (L), Grieco (L)



ESPULSE: al 14’33” del s.t. Beita (L) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Alessandra Carradori (Roma 1), Gianluca Gentile (Roma 1) CRONO: Stefano Parrella (Cesena)



Final Eight Coppa Italia Serie A Femminile

Quarti Di Finale – Venerdì 23 Aprile

1) Lazio . Pelletterie 5-1

2) Italcave Real Statte-Città Di Capena 8-5

4) Montesilvano-Bisceglie 6-0

Semifinali – Domenica 25 Aprile

X) Lazio-Italcave Real Statte 5-1

Y) Città Di Falconara*-Montesilvano 3-1

Finale – Lunedì 26 Aprile

Lazio-Città Di Falconara 1-5

* qualificata di diritto in semifinale in virtù della rinuncia alla partecipazione della Kick Off

CLASSIFICA MARCATRICI FINAL EIGHT

6 Reti: Renatinha (Italcave Real Statte)

5 Reti: Vanessa (Lazio)

3 Reti: Amparo (Montesilvano), Neka (Città di Capena), Grieco (Lazio), Dal’Maz (Città di Falconara)

2 Reti: Fuhrmann (Città di Capena), Belli (Montesilvano), Taty (Città di Falconara)

1 Rete: Beita (Lazio), Taninha (Lazio), Duco (Pelletterie), Valeria (Italcave Real Statte), Boutimah (Italcave Real Statte), Mansueto (Italcave Real Statte), Ortega (Montesilvano), D’Incecco (Montesilvano), Siclari (Lazio), Marta (Città di Falconara), Guti (Città di Falconara), Nona (Città di Falconara).