Coriano, i locali devono poter organizzare gli spazi all'aperto tutto l'anno

Attualità

Coriano

| 07:12 - 27 Aprile 2021

Sindaco Domenica Spinelli.

I bar e i ristoranti devono poter organizzare gli spazi all'aperto anche per tutto l'anno. In una nota stampa il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli interviene sulle riaperture dei locali che devono guardare in un'ottica a lungo termine.

Dal momento che, secondo gli esperti, all'aperto il rischio di contagio da Covid 19 è ridotto, i locali devono dotarsi di "strutture idonee (gazebo, dehors, etc.) che consentano anche di poter somministrare all’esterno per tutto l’anno. Occorre avere un orizzonte temporale che vada molto oltre la prossima estate." dice il sindaco. "E qui due questioni: la prima è che occorre una deroga omnibus che riguardi tutte le tipologie di vincoli: sia agli strumenti urbanistici sia a quelli relativi ai vincoli culturali-paesaggistici."

Sono diverse le disposizioni alle quali bisogna attenersi per l'installazione di gazebo e dehors: autorizzazioni paesaggistiche, rispetto del codice della strada, autorizzazione della Soprintendenza per le aree dei centri storici, ecc.

"In altre parole se la pandemia è un evento straordinario è chiaro che non possa essere affrontata con strumenti ordinari." prosegue il Sindaco "In secondo luogo le strutture per la somministrazione all’esterno hanno dei costi e gli imprenditori devono poterli sostenere.

Per questa ragione entro le prossime 48 ore concluderemo lo studio di fattibilità e poi apriremo un tavolo con le categorie interessate.

A seguire convocheremo un Consiglio Comunale ad hoc per approvare il provvedimento che preveda la completa gratuità per l’occupazione del suolo pubblico per i prossimi 3 o 5 anni."