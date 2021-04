Rimini Calcio: Nigretti operato dal dottor Canè: intervento riuscito. Recupero in cinque mesi

Sport

Rimini

| 21:20 - 26 Aprile 2021

Giacomo Nigretti.

Il Rimini FC rende noto che nella giornata odierna il calciatore Giacomo Nigretti è stato sottoposto a trattamento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra. L’intervento, eseguito dal dott. Pierpaolo Canè presso la clinica “Sol et Salus” è tecnicamente riuscito ed i tempi di recupero sono quantificabili in circa cinque mesi. Al giocatore biancorsso lgi auguri di una pronta guargione dalla redazione di Altariminui.it

A seguito degli esami strumentali effettuati dopo l'infortunio subito durante la gara contro il Rimini Football Club, U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che Pietro Crotti ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.