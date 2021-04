Roller, Campionati regionali freestyle: ottimo ritorno in pista per gli atleti di Verucchio Il team verucchiese si è classificato primo su quattro squadre complessivamente scese in campo

Sport Verucchio | 14:52 - 26 Aprile 2021 Gli atleti di Verucchio. Lo scorso weekend sono scesi in pista, nel pattinodromo di Riccione, ben 13 atleti di Verucchio per competere in 5 discipline del freestyle. Ottimo il risultato di questo gruppo di atleti guidati dalla passione sulle 4 ruote , nonostante il periodo difficile e i vari ostacoli che sono stati continuamente messi sul loro percorso nell’ultima stagione agonistica. Dalla gara, svoltasi all’insegna del divertimento e del fair play, oltre che nel totale rispetto e sicurezza del protocollo Covid, il team verucchiese si è classificato primo su quattro squadre complessivamente scese in campo. 18 ori, 14 argenti e 6 bronzi sono parte del ricco medagliere conquistato, in base alle seguenti classifiche regionali FISR Emilia Romagna: ROLLERCROSS: Bronzo: Lorenzo Semprini (Cat. Ragazzi M.) Argento: Azzetti Rebecca (Cat. Allievi F.) Oro: Mandolesi Andrea (Cat. allievi M.) Oro: Bertozzi Elena (Cat. Juniores F.) Argento: Semprini Alessandra (Cat. Juniores F.) Oro: Zaghini Eric (cat. Senories M.) Oro: Santoni Makoto Corinne (cat. Seniores F.) SPEED SLALOM Bronzo : Lorenzo Semprini (Cat. Ragazzi M.) Argento: : Piva Aurora (Cat. Ragazzi F.) Argento: Bartolucci Francesco (Cat. Ragazzi M.) Oro: Azzetti Rebecca (Cat. Allievi F.) Oro: Mandolesi Andrea (Cat. allievi M.) Argento: Semprini Alessandra (Cat. Juniores F.) Oro: Mattia Nicotra (cat. Senories M.) Argento: Zaghini Eric (cat. Senories M.) Bronzo: Medda Filippo (cat. Seniores M.) BATTLE Oro: Piva Aurora (Cat. Ragazzi F.) Argento: Azzetti Rebecca (Cat. Ragazzi F.) Oro: Mandolesi Andrea (Cat. Ragazzi M.)

Classic Freestyle Slalom Argento: Piva Aurora (Cat. Ragazzi F.) Oro: Mandolesi Andrea (Cat. Ragazzi M.) Oro: Azzetti Rebecca (Cat. Allievi F.) Oro: Sebastiani Diego (Cat. Juniores M.) Argento: Semprini Alessandra (cat. Juniores F.) Oro: Corinne Makoto Santoni (cat. Seniores F.) Battle Senior M Nicotra Mattia (Oro) Sebastiani Diego (Argento)

Battle Senior F Corinne (oro) Semprini (bronzo) Slide Junior: Argento: Piva Aurora Sebastiani Diego ( Oro) Slide Senior M Medda Filippo (oro) Zaghini (Argento) Sebastiani ( Bronzo) Slide Senior F Lodolini Sara (oro) Bertozzi Elena (argento) Semprini Alessandra (bronzo)



