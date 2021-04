Ruba cellulare e scappa, poi ‘si gioca la carta’ della minore età per evitare il carcere: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:16 - 26 Aprile 2021

Ruba il cellulare ad un giovane e lo picchia perché cerca di recuperarlo. E’ finito in manette un ragazzo di origini nordafricane entrato in azione ieri pomeriggio, in Piazzale Boscovich.

Il ragazzo vittima del furto era disteso in spiaggia con la fidanzata, e aveva il cellulare appoggiato sul telo, accanto a lui.

La vittima si è accorta subito del furto e ha chiesto al ladro la restituzione dell’oggetto, bloccandolo per impedirgli la fuga. A quel punto il ladro ha cercato di fuggire colpendo la vittima con diversi calci, gomitate graffi e morsi, senza mai lasciare la presa dal cellulare sottratto.

Avvisati dalla fidanzata della vittima, è intervenuta la polizia che ha arrestato il malvivente, su cui gravano già precedenti penale e di polizia.

L’arrestato, senza fissa dimora e senza documenti, ha dichiarato ai poliziotti di essere minorenne. Non convinti di queste parole e con l’autorizzazione del PM, i poliziotti hanno sottoposto il ragazzo all’esame auxologico al fine di accertare con esami medici l’età del ragazzo.



La strategia della minore età per evitare il carcere non è andata a buon fine: dagli accertamenti medici è risultata con certezza la maggiore età del ragazzo, il quale, scoperta la verità, ha cercato di scappare dal Pronto soccorso colpendo con una testata al petto il poliziotto che lo aveva arrestato. La fuga è durata pochi metri. Il ragazzo è stato subito fermato è portato nelle celle di sicurezza della Questura.

Dovrà rispondere dei reati di rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.