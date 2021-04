Covid San Marino: zero contagi, zero guariti. Deceduta una sammarinese di 100 anni

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:55 - 26 Aprile 2021

Il bollettino di lunedì 26 aprile.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 a San Marino alla mezzanotte di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 0 nuovi casi, 0 guariti, e il decesso, purtroppo, di una sammarinese di 100 anni. L'Istituto a nome dei suoi operatori e della Segreteria di Stato alla Sanità, formula ai familiari e parenti le più sentite condoglianze.



Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.055 di cui: 105 positivi (51 femmine e 54 maschi, età media 47 anni), 90 decessi e 4.860 guarigioni. Sono 92 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

I tamponi totali eseguiti sono 59.851. Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 13 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 8 si trovano nelle stanze di isolamento e 5 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie).



Campagna vaccinale anti covid



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alle ore 13 della giornata odierna è di 26.504 di cui 17.843 persone vaccinate con la prima dose e 8.661 con anche la seconda dose. Il 53,3% dei vaccinati sono femmine e il 46,7% maschi.



Questa mattina sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale altre 1.170 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Con la fortitura di oggi, il totale dei vaccini consegnati all’ISS è il seguente: 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 8.190 vaccini Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Alle ore 13 di oggi risultano eseguite 15.744 prime dosi e 7.196 seconde dosi di vaccino Sputnik V e 2.099 prime dosi e 1.465 seconde dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).