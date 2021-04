Calcio RSM, ecco le semifinali di Coppa Titano

Sport

Rimini

| 12:22 - 26 Aprile 2021

Ufficiali le date del Turno Preliminare, in settimana tocca alle semifinali di Coppa Titano. Entrambe le partite si disputeranno ad Acquaviva nelle serate di mercoledì e giovedì (calcio di inizio alle ore 20:45) e saranno trasmesse in diretta da San Marino RTV. Prime a scendere in campo Tre Penne e Tre Fiori, recentemente sfidatesi in campionato. Due giorni fa è stato il club di Fiorentino ad imporsi (2-1), ma vanno tenuti in considerazione il turnover operato da Ceci e le assenze, tra gli altri, di Gai, Patregnani e Genestreti. Insomma, quella di mercoledì sarà una partita di tutt’altro spessore che metterà a confronto le ultime due protagoniste di una finale di calcio sammarinese: era il 14 settembre 2019 e a spuntarla fu il Tre Fiori, grazie alle reti di Apezteguia e Gjurchinoski. Solo una però riuscirà a centrare un’altra finale, a distanza di oltre seicento giorni dalla precedente (la Coppa Titano si assegnerà il prossimo 15 maggio).

L’altro incontro metterà a confronto due delle squadre più in forma del momento: La Fiorita e Folgore. Il club di Montegiardino sta vivendo un’annata pressoché perfetta, fatta di quattordici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Risultati straordinari che hanno fatto dei gialloblù sia la miglior difesa che il miglior attacco della stagione (43 reti segnate e 9 subite). Di fronte una Folgore che in questo 2021 ha decisamente cambiato marcia, trascinata da Imre Badalassi: l’ex bomber del Tre Fiori sembra aver decisamente ritrovato il feeling col gol e si presenterà alla super sfida forte delle dieci reti segnate nelle ultime cinque partite di campionato. Nell’unico precedente stagionale fu La Fiorita ad imporsi (1-0), ma parliamo di un confronto di oltre sette mesi fa.

CAMPIONATO Ufficializzato in giornata anche il calendario del Turno Preliminare di Campionato Sammarinese. I quattro incontri che mettono in palio l’accesso ai play-off scudetto saranno spalmati tra sabato e domenica prossima. Giocano d’anticipo Pennarossa – Fiorentino e Juvenes-Dogana – Virtus. Il giorno seguente toccherà invece a Tre Fiori – Domagnano e San Giovanni – Murata. San Marino RTV trasmetterà in diretta le due partite di Acquaviva. La fase finale, che partirà all’altezza dei quarti ed alla quale sono già iscritte le teste di serie La Fiorita, Libertas, Folgore e Tre Penne, si giocherà nel primo turno infrasettimanale di maggio. Le vincenti delle sfide di sabato saranno in campo mercoledì 5 maggio, mentre quelle che si qualificheranno ai play-off tramite le partite di domenica, saranno impegnate giovedì 6 maggio.