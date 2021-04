Alla Casa dell'Intercultura di Rimini uno sportello anagrafico multilingue

Attualità

Rimini

| 12:17 - 26 Aprile 2021

Il front office per stranieri.

Servizi anagrafici sempre più alla portata di tutti e di facile accesso. E’ attivo un servizio di front office multilingue dedicato ai cittadini stranieri: un punto anagrafe di orientamento e d’informazione per cittadini stranieri con l’obiettivo di illustrare gli aspetti normativi dell’iscrizione anagrafica e delle relative pratiche nonché fornire supporto nella compilazione dei modelli ministeriali e degli eventuali applicativi on-line.

Lo sportello, che ha sede nella Casa dell’Intercultura Via Toni 14, è attivo lunedì (9.00 - 12.00) martedì (9.00 - 12.00) mercoledì (9.00 - 13.00) giovedì (14.00 - 18.00) venerdì (9.00 - 12.00) sabato (9.00 - 12.00) e ha l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini nel disbrigo delle pratiche anagrafiche e burocratiche, in particolare il servizio offre ai cittadini stranieri adeguate forme di conoscenza e di tutela dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa nazionale ed europea e agisce in raccordo con le attività degli sportelli sociali e più complessivamente con il sistema dei servizi di welfare locale.

Si stima che nell’arco di un anno il servizio possa trattare circa un migliaio di pratiche, andando così a rendere più efficiente il servizio anagrafico nel suo complesso e a dare risposte più adeguate ai bisogni sempre più numerosi e complessi della comunità.

Il servizio svolge una funzione di “Punto Anagrafe” e fornisce:

· informazioni in materia di immigrazione straniera

· assistenza nella procedura di rinnovo, aggiornamento e conversione dei titoli di soggiorno

· assistenza nelle pratiche di ricongiungimento familiare e cittadinanza

· facilitazione nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche straniere e consulenza nelle procedure di rimpatrio volontario assistito

· interventi informativi e di tutela rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale

· azioni di contrasto al razzismo e alle discriminazioni

Per prenotare un appuntamento tel 0541.52049 reteassistenzaextraue@comune.rimini.it oppure tramite WhatsApp 3371439710