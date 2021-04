Basket B, per Imola e piombino colpi playoff. Chiusi vince dopo il mese di stop forzato

Sport

Rimini

| 12:15 - 26 Aprile 2021

Regna il massimo equilibrio nel girone A con i verdetti che saranno decisi non prima del 12 maggio, giorno in cui saranno con tutta probabilità messi in calendario i recuperi Alessandria – Chiusi e Alba – Cecina, unico incontro non disputatosi nella settima giornata a causa dei problemi legati al Covid che stanno ancora tormentando i toscani.

Nella settima giornata fa la voce grossa Livorno che sbanca Alessandria con un rotondo 106-82, ma incredibile è stata la sfida tra i bomber delle due squadre: il livornese Casella ne ha segnati 30 e Ferri di Alessandria addirittura 40!

Prova di carattere anche per Rimini (Simoncelli 28) che con un ultimo quarto da applausi batte 78-63 San Miniato (Carpanzano 21), mettendo nel mirino il terzo posto.

Molto bene anche Chiusi (Raffaelli 21) tornata in campo dopo quasi un mese di riposo forzato causa Covid, che festeggia subito la vittoria sbancando Oleggio (Pilotti 17) 74-59. Chiusi è seconda, ma con ancora cinque recuperi da disputare, mentre Oleggio è in caduta libera non avendo ancora vinto nella seconda fase.

Vittorie d’oro per la Rekico (Rubbini e Petrucci 15) che supera Ozzano (Bertocco 18) 80-58 e per Omegna (Balanzoni 20) che non senza faticare regola 75-70 Firenze (Passoni e Poltroneri 15) soltanto negli ultimi minuti.

È sempre più accesa la lotta per gli ultimi due posti nei play off con Imola e Piombino che si sono prepotentemente rilanciate. L’Andrea Costa (Preti 18) vince con il brivido in casa con Empoli (Villa 22) battuta 72-71 in un finale incredibile: Banchi segna la tripla del 72-70 a 19” secondi dalla fine poi allo scadere Villa fallisce il tiro da tre del sorpasso.

Piombino (Turel 21) passa invece 76-73 a Cesena (Dell’Agnello 23) e ora può puntare ad entrare nelle prime otto, avendo quasi matematicamente evitato i play out. Cesena ha invece bisogno di altri due punti per conquistare i play off, ma il calendario non le sorride dovendo giocare a Livorno e a Chiusi.

Classifica: Livorno 34; San Miniato** e Chiusi***** 28; Rimini*, Rekico* e Omegna** 26; Cesena*, Firenze e Imola* 18; Empoli e Piombino* 16; Oleggio**, Cecina****, Alba*** e Ozzano 14; Alessandria* 2. * gare da recuperare

Programma recuperi. Mercoledì 28 aprile: Cecina – Oleggio (4^ giornata), Rimini – Chiusi (3^ giornata); mercoledì 5 maggio: Chiusi – Alba (2^ giornata), Omegna – Cecina (5^ giornata) e Oleggio – San Miniato (3^ giornata); sabato 8 maggio: Chiusi – Faenza (4^ giornata); domenica 9 maggio: Alba – Piombino (3^ giornata), San Miniato – Omegna (4^ giornata) e Cecina – Imola (6^ giornata); lunedì 10 maggio: Chiusi – Cesena (6^ giornata);

Da fissare: Alessandria – Chiusi (5^ giornata); Alba – Cecina (7^ giornata)

Prossimo turno. Sabato ore 18: Firenze Imola; Empoli – Alba. Domenica ore 18: San Miniato – Rekico; Ozzano – Alessandria; Piombino – Oleggio; Chiusi – Omegna; Cecina – Rimini; Livorno – Cesena.