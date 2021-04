Il cambiamento climatico è l’unica emergenza ambientale da affrontare?

Attualità

| 11:50 - 26 Aprile 2021

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico è stato in prima linea nella scena mediatica e politica. Ma si tratta davvero dell’unica emergenza ambientale? A dir il vero, vi sono molti altri problemi che riguardano il nostro ambiente, i quali, molto probabilmente sono più gravi del cambiamento climatico stesso.



Quindi, vi sono numerose problematiche ambientali che è necessario che vengano ad essere urgentemente risolte. Governi, intellettuali, imprese e cittadini di tutti i ceti sociale si sono mobilitati per cercare di combattere il riscaldamento globale. In effetti, il riscaldamento globale è un importante problema ambientale, con molte conseguenze sui nostri stili di vita.



Il cambiamento climatico sta modificando gli eventi meteorologici e rendendo più frequenti le catastrofi naturali, vedi cicloni, inondazioni, incendi boschivi. Il riscaldamento, inoltre, sta anche avendo un impatto sui nostri modelli di consumo, poiché alcuni dei prodotti che amiamo consumare potrebbero scomparire a causa dell’aumento delle temperature.



Pur essendo il cambiamento climatico una vera e propria emergenza ambientale, tuttavia, non deve, tutto ciò, far dimenticare gli altri numerosi e altrettanto importanti gravi problemi ambientali. Ad esempio, l’inquinamento atmosferico, è divenuto, con quasi sette milioni di morti in tutto il mondo, la quarta causa di morte. Le sue conseguenze economiche, sanitarie e ambientali sono, pertanto, estremamente forti, dato che, per la sola Europa, si calcola un costo economico di oltre1400 miliardi di euro all’anno e un aumento del 24 per cento del rischio di morte prematura.



L’erosione della biodiversità rappresenterebbe un danno ambientale stimato di quasi 3100 miliardi di euro all'anno e avrebbe conseguenze su tutti i settori della vita umana. Impollinazione, diversità delle specie vegetali, e via dicendo, sono tutte questioni fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi e il funzionamento della vita. Di conseguenza, anche la salvaguardia della biodiversità è un problema ambientale di primaria importanza.



Altri importanti problemi ambientali includono l'inquinamento del suolo e la perdita di fertilità del suolo, così come l'inquinamento delle acque e degli oceani, i rifiuti. Tutti questi problemi non sono, in ultima analisi, meno importanti del clima.



In altre parole, come possiamo trattare il problema ambientale nel suo complesso se ci si limita a trattare i sintomi climatici? Di conseguenza, per affrontare le diverse e tutte importanti problematiche ambientali è di fondamentale importanza impostare una visione globale e una politica sistemica, al fine di poter, effettivamente, invertire il processo di degrado e garantire la prosperità futura.



Si è arrivati al punto che per amplificare e accelerare il cambiamento, non sono più necessari meri appelli urgenti. Infatti, per ottenere, finalmente importanti risultati, si dovrà applicare una visione più sostenibile, la quale potrebbe essere riassunta in una sorta di massima che ricorda di quanto sia necessario il saper vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Nel contempo, si dovrà, perciò, continuare a promuovere la crescita economica, sforzandosi di gestire gli impatti ambientali e sociali.



I Paesi europei, i loro leader e politici, devono assolutamente cogliere l’opportunità di intraprendere i doverosi passi volti a salvaguardare, nel suo complesso, l’ambiente. L'attuale gamma di azioni strategiche ipotizzate è, senza dubbio, una base essenziale per i progressi futuri, ma non è sufficiente. L’Europa e le restanti nazioni mondiali, debbono fare le cose meglio, per vincere le sfide ambientali.



Il raggiungimento di questi obiettivi globali, senza dubbio, richiederà una migliore attuazione e un più stretto coordinamento delle politiche attuali. Saranno inoltre necessarie altre misure politiche per trasformare radicalmente i principali sistemi di produzione e consumo su cui si basano i nostri stili di vita moderni, tra cui cibo, energia e mobilità, che hanno un impatto ambientale significativo.



Perciò, andando a concludere, se ci si dedicherà nel prossimo decennio ad amplificare e accelerare radicalmente l’attuazione delle azioni volte a rimettere il mondo sulla buona strada per raggiungere i necessari obiettivi a medio e lungo termine, si potranno evitare cambiamenti e danni irreversibili.