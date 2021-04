Riapre il cinema Tiberio di Rimini con il film premio Oscar "Nomadland"

Eventi

Rimini

| 11:06 - 26 Aprile 2021

Il Cinema Tiberio di Rimini riapre dopo il periodo di chiusura imposto dall'emergenza sanitaria e lo fa nel migliore dei modi, con un evento da Oscar: da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio (proiezioni alle ore 19.30, sabato e domenica anche alle ore 16, biglietti interi € 7, ridotti € 6, Tiberio Club € 5) è in programma Nomadland di Chloé Zhao, fresco vincitore di tre prestigiose statuette (miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista) che si aggiungono al Leone d'Oro a Venezia 2020, ai quattro premi BAFTA e ai due Golden Globe vinti in precedenza.



Il film, interpretato da Frances McDormand (attrice che arriva a tre Premi Oscar per le sue interpretazioni che nel discorso di ringraziamento alla appena conclusa cerimonia degli Oscar ha invitato tutti ad andare al cinema), Linda May e David Strathairn, è ambientato ad Empire, stato del Nevada. Qui nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l'età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita. Chloé Zhao, cinese di nascita, già autrice dell'acclamato The Rider – il sogno di un cowboy, racconta ancora una volta l'America che ama: quella dei grandi spazi, di cui filma i limiti tanto quanto l'assenza di confini, e della solidarietà fra coloro che si ritrovano ai margini, in questo caso a causa di un welfare e di un sistema sanitario inesistenti.



Al Premio Oscar 2021 si aggiungeranno a giorni altri eventi che verranno comunicati a breve, con il ritorno delle "buone abitudini" della sala riminese tra arte, opere, balletti e film in versione originale.

La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.

Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it: l'acquisto on line è fortemente consigliato.