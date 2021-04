San Giovanni in Marignano, aperte le iscrizioni per la "Notte dei talenti"

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 10:40 - 26 Aprile 2021

Uno scatto dall'ultima edizione della Notte dei Talenti.

Fervono i preparativi per l’estate di San Giovanni in Marignano con diverse iniziative che in questi giorni sono in corso di definizione.

Tornerà sicuramente la nuova edizione della “Notte dei Talenti”, manifestazione organizzata da APS – Pro Loco San Giovanni in Marignano.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla serata come concorrenti: l’evento si terrà sabato 24 luglio presso l’Arena Spettacoli di via Largo Fosso del Pallone. Una serata speciale ricca di esibizioni di tutti i tipi per regalare al pubblico divertimento e stupore.

Numerosi concorrenti si sono esibiti durante le scorse edizioni ed alcuni, grazie alla risonanza dell’evento, sono riusciti a raggiungere i più ambiti palchi d’Italia, tra cui quello di “Tu si que vales” di Canale 5.

L’iniziativa è ideata da due giovanissimi volontari Pro Loco, Dario Casali e Giacomo Ubaldi e vede la collaborazione di tutta l’Associazione nella predisposizione di un varietà, che si ripete con successo da 4 anni.

La scorsa edizione il concorso è stato sospeso per l’emergenza sanitaria ed è andato in scena un “best of”. Quest’anno invece l’associazione è prontissima ad accogliere nuovi sorprendenti talenti.

“Dopo un inverno sospeso, ricominciare a parlare di eventi è importante. Anche nei mesi dell’emergenza non si è fermata la struttura organizzativa comunale, che in collaborazione con le Associazioni del territorio, sta programmando un’estate ricca di opportunità ed aperta a eventi, proposte e progetti. “La Notte dei Talenti” è una certezza della nostra estate, un appuntamento giovane, fresco e davvero imperdibile! Un ringraziamento a Aps Pro Loco per lo spirito di iniziativa e a Dario e Giacomo che portano la loro simpatia e creatività in tantissime proposte marignanesi!”

