Valmarecchia: porta i figli a scuola e scompare, donna rintracciata con l'amante

Cronaca

Rimini

| 07:35 - 26 Aprile 2021

L'attività di ricerca dei Carabinieri in Valmarecchia.

Donna scompare da casa e viene rintracciata su un treno in direzione Palermo con l'amante. La vicenda è accaduta in Valmarecchia. A dare l'allarme il marito. La signora sarebbe dovuta andare a prendere i figli a scuola ma non l'ha mai fatto. Cellulare spento e nessuno dei conoscenti ha informazioni utili. L'uomo in preda al panico si rivolge ai Carabinieri. Le indagini hanno seguito i passi della donna. Nei dintorni del paese dove vive non ci sono tracce. Qualche informazione arriva dai concittadini che segnalano una presenza estranea: un uomo e un'auto non noti. Le tracce arrivano fino ad un hotel a San Marino dove viene scoperto che il misterioso uomo non è più lì. Poche ore dopo la coppia in fuga viene rintracciata su un treno con direzione sud Italia. Un allontamento volontario, forse per problematiche familiari, a cui non ha ancora fatto seguito un rientro in famiglia.