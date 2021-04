FOTO Calcio: il film di Rimini - Lentigione 1-1, Ambrosini salva ancora i biancorossi

Sport

| 22:17 - 25 Aprile 2021

Foto Davide Venturini.

Finisce 1-1 al Neri tra Rimini e Lentigione, i biancorossi di Mastronicola salgono al quarto posto in classifica, a 41 punti, ma vedono allontanarsi la terza piazza occupata proprio dagli avversari odierni, che con una partita in meno hanno un rassicurante +13. La sfida di oggi (domenica 25 aprile) è stata in pratica un probabile antipasto playoff, con il Rimini salvato da un rigore di Ambrosini (foto di copertina), provocato da un fallo su Casolla (foto 5 della gallery). Il Lentigione era passato in vantaggio al 27' grazie a Caprioni, bravo a battere Scotti in uscita, capitalizzando una parabola di testa di Zagnoni (foto 1 della gallery). Sempre nel primo tempo è arrivato il primo degli interventi decisivi di Scotti, pronto a respingere sul sinistro dell'ex Reggiana Staiti (foto 2 della gallery). Dopo il pari di Ambrosini, Scotti è salito al proscenio, prima volando su punizione di Caprioni, poi opponendosi in mischia al sinistro ravvicinato di Rossini, sugli sviluppi di un corner (foto 3 della gallery), infine opponendosi al destro di Barranca (foto 4 della gallery). Il portiere biancorosso, in stato di grazia, è ancora una volta il migliore dei suoi.