Calcio Eccellenza, hurrà Del Duca: battuta 2-1 Cittadella Vis Modena

22:12 - 25 Aprile 2021

Una gara da incorniciare per la Del Duca Grama che, allo Sbrighi, piega la corazzata Cittadella 2-1. Contro una formazione definita da tutti come una delle favorite, Ruffili e soci hanno messo in mostra una grinta volitiva, una perfetta coesione e nella ripresa sono riusciti a spuntarla.

Al 10' i modenesi passano a condurre. Su un pallone perso Napoli si infila in mezzo alla difesa e segna. Non si fa attendere la reazione dei romagnoli che dopo poco pervengono al pari con Ricciotti. La Cittadella rimane in dieci per il rosso a Papaianni, ma nel finale di tempo colpisce la traversa.

La partita diventa molto intensa, si gioca a centrocampo e si lotta su ogni pallone. La truppa di Montanari col passare del tempo prende fiducia ed alla mezz'ora segna con Mazzarini, bravo nell'incunearsi nella retroguardia ospite, con deviazione di Ferrari. Minuti finale a dir poco emozionanti, la Del Duca Grama è granitica e tiene testa fino alla fine.

Domenica prossima altro match tutto da gustare: avversario, in trasferta, la Virtus Castelfranco, che oggi ha passeggiato a Salsomaggiore (1-4).



Il tabellino

DEL DUCA GRAMA: Ruffilli, Panzavolta, Biguzzi, Morena (35’st Sankhare), Caidi, Pasini (28’st Borgini), Mazzarini, Ricciotti, Dumitru (28’st Nisi), Mancini, Zoffoli. A disposizione: Fusconi, Succi, Fiaschini, Merciari, Petricelli, Tombetti. All. Montanari.

CITTADELLA VIS MODENA: Neri, Laino (28’st Mandreoli), Farina (17’st Caracci), Pappaianni, Ferrari, Caselli, Covili, Ravaioli(28’st Diallo), Boilini(28’st Vernia), Casta, Napoli (17’st Zocchi). All. Paganelli. A disposizione: Bianculli, Gualdi, Ferrara, Veratti.

ARBITRO: Andrea Nicola

RETI: 10’pt Napoli, 20’pt Ricciotti, 26’st Mazzarini

NOTE: ammoniti Pappaianni (C), Napoli (C), Caselli (C), Covili (C). Espulso Pappaianni per doppia ammonizione. Recupero: 5' st.