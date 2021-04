Calcio Eccellenza, la Savignanese sconfitta a domicilio 1-2

Sport

Rimini

| 21:57 - 25 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Sconfitta in casa per la Savignanese per mano del Piccardo Traversetolo per 1-2. Partano meglio gli ospiti che al 6' si fanno pericolosi con Galli la cui conclusione è deviata in angolo dal recupero di un difensore. Al 15' Trombetta si invola verso l’area avversaria dove viene contrastato da Gori. per l’arbitro è simulazione dell’attaccante che si prende una ammonizione.

Dopo 20 minuti di predominio territoriale degli ospiti i padroni di casa passano inaspettatamente in vantaggio con un colpo di testa di Brunetti che in area di rigore insacca.

Gli ospiti cercano il pareggio e al 35' fa la torre per Trombetta che al volo gira a lato. Il forcing della Piccardo porta al meritato pareggio con un bel lancio di Ridolfi per Trombetta che di prima intenzione con un prezioso pallonetto coglie il portiere fuori dai pali.

Al 60' lancio di Zuccolini per Trombetta che dopo un pregevole controllo serve Ridolfi che dai 25 metri spara alto di poco sulla traversa. Le due squadre iniziano a sentire un po' stanchezza con i primi caldi e la partita sembra avviarsi ad un pareggio, ma all'85' Trombetta, peccato da un assist al bacio è bravo a controllare e a depositare la palla in rete da pochi passi.

Rimane poco tempo ai padroni di casa per organizzare un areazione e la partita finisce con la Piccardo che espugna il campo della Savignanese meritamente perché ha cercato la vittoria con più convinzione dei padroni di casa.



Il tabellino

SAVIGNANESE - PICCARDO TRAVERSETOLO 1-2



SAVIGNANESE: Pazzini, Aaron, Salcuni, Marchetti, Gori (40'st Greco), Turci, Nicolini (43'st Novelli), Tola, Brigliadori (37'st De Falco), Brunetti (16'st Osayande), Zabre. A disp.: Rossi, Severi, Toure, Sbrighi, Bascioni. All. Campedelli

PICCARDO TRAVERSETOLO: Agazzi, Castelluzzo, Gianferrari (43'st Rocchi), Goh, Zuccolini, Caselli, Sanè, Pessagno, Ridolfi (43'st Santurro), Galli (22'st Bandaogo), Trombetta. A disp. Noci, Varani, Truffelli, Serroukh, Kulluri, Zavaroni All. Salmi

Arbitro: Astorino di Bologna (Savorani e Marino di Lugo di Romagna)

RETI: 20'pt Brunetti 42'pt Trombetta, 40'st Trombetta

Ammoniti: 14'pt Trombetta, 35'pt Pazzini, 23'st Caselli, 26'st Goh