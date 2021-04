Basket B, Simoncelli super spinge RivieraBanca al successo: 78-63

Sport

Rimini

| 21:07 - 25 Aprile 2021

Simoncelli in fase difensiva (foto Nicola De Luigi).

RivieraBanca si riascatta e senza Bedetti infortunato piega la Blukart San Miniato per 78-63 dopo una gara in equilibrio per più di trenta minuti. Rimini parte fortissimo riuscendo subito a trovare nove punti di vantaggio, con Simoncelli e Broglia in grande spolvero. L'Etrusca riesce però a reagire, con Carpanzano, top scorer dei suoi con 21 punti, e Caversazio che riescono a ricucire il primo svantaggio, chiudendo il tempino sul 22 a 17.

Nella seconda frazione gli ospiti chiudono le maglie difensive e con un parziale di 9-0 trovanp un primo vantaggio con Lorenzetti sul 22 a 23. La partita continua sul filo dell'equilibrio, con sorpassi e controsorpassi, fino alla parità all'intervallo, sancita dal centro allo scadere del rientrante Tozzi (per lui 14 punti alla gara del rientro).

Al ritorno dagli spogliatoi l'Etrusca è in palla e trova il massimo vantaggio di 4 punti ancora con Lorenzetti, ma non riesce mai a scappare a causa delle scarse percentuali al tiro. Così Rimini ritrova la testa della gara e ci vuole un canestro allo scadere di Neri per portare la gara sul 50 a 48 all'inizio dell'ultimo quarto. Nell'ultima frazione l'Etrusca impatta subito, poi la gara rimane bloccata sul 50-50 per qualche minuto, finché non sale in cattedra il talento del top scorer della gara Simoncelli (28 punti) che piazza da solo un terrificante parziale di 10-0, che piega le gambe alla squadra toscana che non riesce a costruire attacchi ad alte percentuali. Mladenov nel finale aumenta il vantaggio fino al +15 sulla sirena, che premia una Rimini che ha saputo cambiare ritmo alla gara nei momenti decisivi, affidandosi in fase offensiva al grande talento dei suoi principali interpreti.

Il tabellino

RivieraBanca- Blukart Etrusca 78 - 63

RivieraBanca: Simoncelli 28, Mladenov 16, Crow, Moffa, Rivali 8, Rinaldi 5, Broglia 12, Semprini Cesari, Riva, Fumagalli 7, Rossi, Ambrosin 2. All. Bernardi Ass. Brugè e Middleton

Blukart: Carpanzano 21, Caversazio 5, Neri 7, Lorenzetti 12, Santini 2, Ciano, Ermelani, Bellachioma, Quartuccio 2, Tozzi 14. All. Barsotti Ass. Carlotti, Miniati e Latini

ARBITRI: Giovanni Roca di Avellino e Guarino Marco di Campobasso.

Parziali: 22 - 17, 33 - 33, 50 - 48