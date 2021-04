Meteo: settimana all'insegna della variabilità, torna la pioggia

Attualità

Rimini

| 16:02 - 25 Aprile 2021

Foto di repertorio.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 25/04/2021 ore 15:30

L’attivazione d flussi atlantici comporterà una settimana variabile dal punto di vista meteo: transito di maggior nuvolosità con piogge a tratti. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo.





Lunedì 26 Aprile

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: pressochè assenti al mattino, possibilità di rovesci nel pomeriggio specie su zone interne, poi in rapido esaurimento. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +7°C e +10°C, massime comprese tra +16°C e +19°C.

Venti: deboli da Est con rinforzi in costa.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Martedì 27 Aprile

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: discontinue con possibili deboli piovaschi al mattino, poi rovesci deboli/moderati nel pomeriggio in transito dalle montagne verso valle.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +13°C, massime comprese tra +13°C e +16°C.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 28 Aprile

Stato del cielo: da coperto a molto nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci moderati tra mattino e pomeriggio in movimento da monte verso le pianure, con possibilità di temporali in montagna. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +11°C, massime comprese tra +13°C e +15°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: Permanenza di instabilità sparsa nel corso della giornata di Giovedì 29 Aprile, specie a ridosso dei rilievi, complice il transito di un ulteriore minimo depressionario sui nostri settori. Miglioramento delle condizioni atmosferiche tra Venerdì 30 Aprile e Sabato 1 Maggio, pur con residua variabilità. Temperature ancora sotto la media Giovedì, in rialzo tra Venerdì e Sabato.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram