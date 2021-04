Coronavirus Rimini: 81 nuovi casi, +1 terapie intensive. Deceduta 70enne

Attualità

Rimini

| 15:17 - 25 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 25 aprile 2021.

A Rimini comunicati 81 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, l'8,1% dei contagi regionali, di cui 53 sintomatici e 28 asintomatici. Cresce a 19 (+1) il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, deceduta una 70enne. In questa settimana finora si sono registrati 537 contagi, media di 77 contagi al giorno.



In Regione 1001 nuovi casi su 16.532 tamponi, 23 decessi e 2899 guarigioni I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 50.481 (-1.921). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 48.374 (-1.890), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 265 (invariati rispetto a ieri), 1.842 quelli negli altri reparti Covid (-31).



DATI PROVINCIA PER PROVINCIA 22.726 a Piacenza (+42 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 25.791 a Parma (+85, di cui 42 sintomatici), 44.104 a Reggio Emilia (+129, di cui 71 sintomatici), 62.235 a Modena (+157, di cui 102 sintomatici), 77.993 a Bologna (+210, di cui 166 sintomatici), 12.203 casi a Imola (+19, di cui 14 sintomatici), 22.393 a Ferrara (+50, di cui 13 sintomatici), 28.857 a Ravenna (+94, di cui 52 sintomatici), 15.722 a Forlì (+82, di cui 63 sintomatici), 18.325 a Cesena (+52, di cui 39 sintomatici) e 34.433 a Rimini (+81, di cui 53 sintomatici).