Post Covid: l'ex Ghettoquarantasea si rinnova e diventa Rivabay

Attualità

Rimini

| 06:55 - 26 Aprile 2021

L'ex Ghettoquarantasea.



Gli imprenditori riminesi della ristorazione si stanno riorganizzando in vista della stagione estiva. Paolo Gabriele, titolare con Annalisa Arlotti del "Ghettoquarantasei" a Verucchio, ha deciso di rinnovare l'immagine del suo secondo locale, il "Ghettoquarantasea" di Rivabella. Si chiamerà "Rivabay ristorante live-club & dj": "Nel 2019 Ghettoquarantasea nacque velocemente, subentrammo ai vecchi gestori. Ora vogliamo creare un anno zero: un nome geolocalizzato, come è stato il Ghettoquarantasei a Villa Verucchio. Lì il riferimento al civico 46, Villa infatti quando si è popolata, lo ha fatto attorno a quell'area. La stessa cosa qui a Rivabella", spiega l'imprenditore. Non è dunque il rinnegare l'esperienza maturata negli ultimi due anni ("Anzi, volevamo dare l'idea che il Ghettoquarantasei si spostasse al mare"), ma è un rinnnovamento: "Siamo all'alba di questo nuovo lungomare, rivoluzionario. Partecipiamo anche noi a questa rivoluzione, cambiando la nostra immagine. E come detto, ora il nome ricorda dove siamo, Rivabella". Il Rivabay sarà "uno spazio ancora più performante e coinvolgente; all’insegna della Ristorazione e intrattenimento proprio lì in quel posto che ormai da alcuni decenni ci sono gli scivoli e le piscine di Rimini".



E' l'anno zero, è l'anno della ripartenza, con l'auspicio che l'emergenza sanitaria possa essere per sempre alle spalle. Lo scorso anno gli imprenditori della ristorazione hanno dovuto adeguarsi a rigorosi protocolli. Ora c'è il problema del coprifuoco: "Avevamo già da mesi una programmazione con 35 artisti da Italia e tutta Europa, ci siamo dovuti riorganizzare. Gli eventi del sabato saranno aperitivi-cena spettacolo, così alle 22 tutto sarà terminato". Almeno in una prima fase: "La gente si stancherà presto del coprifuoco. Il governo italiano come minimo dovrà allungarlo fino all'una, se vuole evitare proteste e situazioni critiche. Capisco che un locale al chiuso crei problemi, ma non ci sono problemi con spettacoli all'aperto, con distanziamento opportuno e senza assembramenti".



Un altra questione che solleva Paolo Gabriele, che è anche il responsabile Mio (Movimento Imprese Ospitalità) della Valmarecchia, è quella dell'occupazione del suolo pubblico, fondamentale per permettere alle attività di mantenere un buon numero di coperti, garantendo il distanziamento: "C'è una normativa che consente l'occupazione di un'area di suolo pubblico pari al 50% dell'area di somministrazione utilizzata generalmente dal locale. Ma non tutti i locali rispettano questa norma, mi sembra di vedere. Chiediamo alle autorità di fare luce".