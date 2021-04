Boxe Santarcangelo: a Fano sfida in parità tra Sacchetti e Mea

Sport

Santarcangelo di Romagna

25 Aprile 2021

Michele Sacchetti con il tecnico Lani e il maestro Montanari.

Ieri pomeriggio (sabato 24 aprile) Michele Sacchetti della Boxe Santarcangelo ha sfidato a Fano il pugile dell'Asd Audax Fano Enrico Mea, categoria 75 kg. Il maestro della Boxe Santarcangelo Tiziano Siluro Scarpellini racconta l'incontro: "Partito forte Sacchetti metteva in evidenza un bel bagaglio tecnico con colpi al volto che si facevano apprezzare vincendo la prima ripresa. Stessa situazione nella seconda ripresa, dove Sacchetti continuava ad attaccare mettendo a segno i colpi migliori. Nella terza ripresa si notava un leggero calo di intensità del nostro pugile, ma al tempo stesso il pugile fanese non sembrava in condizioni di impensierire Sacchetti". La sfida tra i due pugili è terminata in parità.