Maschera da clown e trapano, tentano il colpo al distributore di sigarette: nei guai 4 giovani

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 10:33 - 25 Aprile 2021

La maschera e il trapano sequestrati.

Sono tutti giovanissimi i protagonisti del colpo tentato questa notte presso il distributore di sigarette di un tabaccaio di San Giovanni in Marignano: erano le 2 circa quando alcuni residenti della zona hanno allertato i carabinieri, preoccupati da alcuni rumori sospetti. Una volta sul posto, i militari hanno sorpreso i quattro amici, di cui uno con il volto travisato da una maschera da clown e armato di trapano a batteria, mentre tentavano di scassinare il distributore automatico. I quattro, subito accerchiati, non hanno fatto in tempo a tentare la fuga che sono stati immediatamente immobilizzati e condotti in caserma.



Dagli accertamenti è emerso che solo uno del gruppo aveva da poco compiuto la maggiore età ed è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato, mentre gli altri, tutti diciassettenni, se la sono cavata con una denuncia a piede libero per concorso nel reato.



L’arrestato, che come i suoi amici ha giustificato il gesto dicendo che si era trattato di una bravata, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata di domani.

Per i suoi complici, invece, la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna valuterà nei prossimi giorni eventuali provvedimenti da adottare.