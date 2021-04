Calcio D, dopo Mezzolara-Sammaurese salta anche Real Forte Querceta-Correggese

Sport

Rimini

| 17:40 - 24 Aprile 2021

Oltre a Mezzolara – Sammaurese salta un altro dei recuperi di domenica, Real Forte Querceta – Correggese. Entrambi sono rinviati a data da destinarsi per cui la giornata di domenica, messa in cantiere per i recuperi, vedrà svolgersi solo Rimnini-Lentigione.

In entrambi i rinvii la causa è la positivita al Covid che ha colpito Sammaurese e Correggese. Per la squadra reggiana, che aveva da poco ripreso l’attività in seguito a un’altra sosta forzata causata dal Covid-19, si tratta del quinto stop da inizio stagione e del terzo da inizio 2021, visto che tutto il gruppo squadra si era già dovuto fermare a inizio febbraio dopo la partita con la Sammaurese e a metà marzo, anche in quell’ultima occasione proprio prima della trasferta di Forte dei Marmi in casa del Real Forte Querceta.