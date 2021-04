Volley A2 femminile, Omag a Sassuolo per un posto nei playoff

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:24 - 24 Aprile 2021

Domenica pomeriggio, 25 aprile, alle ore 17.00 andrà in scena al Palasport di Sassuolo la partita tra Green Warriors Sassuolo e Omag Consolini Volley valevole per il quinto turno di ritorno del Pool Promozione. Si tratta della seconda partita di fila contro la formazione emiliana; dopo la sconfitta di mercoledì scorso per 3 a 0 in un’ora e un quarto di gioco le marignanesi hanno la possibilità di mostrare la reazione d’orgoglio per provare a puntare ancora ai play-off.

Le biancoazzurre, dopo un avvio di Pool Promozione promettente dal punto di vista del gioco e dell’intensità, sono incappate in un periodo di stop forzato che ha sicuramente complicato il rientro in campo: tre sconfitte nelle ultime tre partite e un solo punto conquistato. Non va dimenticato il lavoro straordinario svolto fino a questo momento da atlete e staff per affrontare una stagione “strana” condita da innumerevoli criticità; la Omag si è rivelata anche quest’anno una squadra caparbia capace mostrare in campo un’intensità tale da mettere in crisi anche le forze più attrezzate del campionato.

Tornando alla partita di domenica, la Green Warriors Sassuolo si ripresenta forte del risultato di pochi giorni fa e con la voglia di rimanere in scia per l’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off.

Non sarà una partita semplice per le ragazze di coach Saja, che a quota 34 punti, distano 6 lunghezze da Sassuolo – complici anche 5 le partite ancora da recuperare – e affronteranno questo match con la consapevolezza di un gruppo che ha fatto una grande stagione e vuole concluderla al meglio

L’incontro, diretto dagli arbitri Antonio Licchelli e Nicola Traversa sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da IcaroTv, (canale 91Dtt) in differita.

Completano il turno Acqua & Sapone Roma Volley Club - Cbf Balducci Hr Macerata , Lpm Bam Mondovi' - Volley Soverato, Eurospin Ford Sara Pinerolo - Megabox Vallefoglia, Sigel Marsala - Cuore Di Mamma Cutrofiano.