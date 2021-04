Elezioni Cattolica: centrosinistra e sinistra uniti, il candidato è Franca Foronchi

Attualità

Cattolica

| 16:24 - 24 Aprile 2021

Franca Foronchi.

E' Franca Foronchi il candidato sindaco alle elezioni amministrative di ottobre per il comune di Cattolica. E' sostenuta da Cattolica Coraggiosa, Cattolica Futura, Cattolica in Azione, Partito Democratico, Partito Socialista, Rifondazione Comunista, Verdi - Europa Verde. "Il progetto è iniziato innanzitutto sulla forte spinta di tantissimi cittadini e cittadine che chiedevano a tutte le forze politiche e civiche riconducibili al centrosinistra di presentarsi unite alle elezioni amministrative, con una proposta alternativa all’attuale amministrazione a guida M5S e al centrodestra – dichiarano i segretari e referenti di Cattolica Coraggiosa, Cattolica Futura, Cattolica in Azione, Partito Democratico, Partito Socialista, Rifondazione Comunista, Verdi&Europa Verde -. Una voce cresciuta sempre di più nel tempo anche in relazione a diverse scelte portate avanti dall’Amministrazione Gennari su cui in città abbiamo registrato un malcontento molto diffuso".



La nota elenca brevemente le principali criticità emerse durante l'amministrazione Gennari: "Le divergenze più importanti e di fondo sono emerse soprattutto su progetti come lo spostamento della scuola di Piazza della Repubblica, il progetto del nuovo supermercato al Macanno, l’insediamento di un altro supermercato nell’area VGS, il progetto del nuovo Lungomare. Su questi e altri temi non ci siamo limitati a fare emergere la nostra contrarietà ma volta per volta abbiamo messo in campo delle proposte alternativa sulla base di un progetto organico e moderno di città".



La Foronchi è stata scelta per le competenze amministrative maturate come assessore alla sostenibilità nel comune di Pesaro e come sindaco, per due mandati, a Gradara: "L’avere amministrato in comuni limitrofi a Cattolica, forte allo stesso tempo di una profonda conoscenza e vissuto della città, riteniamo possa essere un valore aggiunto nel portare avanti un progetto politico-amministrativo per noi strategico, ossia incentrato su una visione di sinergia territoriale".