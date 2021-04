Coronavirus Rimini: contagi sopra quota 100, ma media settimanale 76 al giorno

Attualità

Rimini

| 15:23 - 24 Aprile 2021

Bollettino Covid 24 aprile 2021.

A Rimini comunicati 113 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, l'11,5% dei contagi regionali, di cui 37 sintomatici e 76 asintomatici. Cala a 18 (-2) il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, due i decessi comunicati, di due donne di 92 e 96 anni, assistite nel reparto Covid. In questa settimana finora si sono registrati 456 contagi, media di 76 contagi al giorno. Si evince dunque che il dato a tre cifre di oggi sia dovuto alla registrazione tardiva del risultato di alcuni tamponi (nei giorni scorsi le percentuali dei positivi asintomatici erano molto basse rispetto alla media). Nelle ultime due settimane la media era di circa 90 contagi al giorno.



In regione 984 nuovi casi su 28.391 tamponi, 30 decessi, 3097 guarigioni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 52.403 (-2.143). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 50.265 (-2.057), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 265 (-11), 1.873 quelli negli altri reparti Covid (-75).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA* 22.684 a Piacenza (+19 rispetto a ieri, di cui 6 sintomatici), 25.706 a Parma (+107, di cui 65 sintomatici), 43.975 a Reggio Emilia (+151, di cui 98 sintomatici), 62.078 a Modena (+160, di cui 101 sintomatici), 77.784 a Bologna (+134, di cui 94 sintomatici), 12.184 casi a Imola (+23, di cui 11 sintomatici), 22.343 a Ferrara (+39, di cui 7 sintomatici), 28.763 a Ravenna (+119, di cui 72 sintomatici), 15.640 a Forlì (+56, di cui 40 sintomatici), 18.273 a Cesena (+63, di cui 52 sintomatici) e 34.352 a Rimini (+113, di cui 37 sintomatici).



*Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare